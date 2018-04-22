Владимир Габулов пропустил 4 гола от «Стандарта»

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов провел весь матч против «Стандарта» в рамках 5-го тура чемпионского раунда плей-офф. Встреча завершилась вничью.

Обе команды забили по 4 гола. Теперь в активе 34-летнего вратаря 8 игр за бельгийский клуб, в которых он пропустил 14 мячей. За все матчи в составе «Брюгге» Габулов только один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности — это произошло в прошлом туре чемпионата Бельгии, когда «Брюгге» разгромил «Шарлеруа» (6:0).

Напомним, Владимир подписал полуторалетний контракт с черно-синими 2 января 2018 года. За пять туров до окончания первенства «Брюгге» идет на первом месте, отрыв от «Андерлехта» составляет 7 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»