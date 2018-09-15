Жозе Моуринью хочет видеть Мауро Икарди в «МЮ» 

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии. 25-летним футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Жозе Моуринью уверен, что аргентинец сможет усилить нападение «манкунианцев» . Отмечается, что за Икарди «красным» нужно будет заплатить 110 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве суммы отступных.

Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры по продлению контракта с миланцами. Руководство «нерадзурри» предложило аргентинцу соглашение до 2023 года, по которому он будет зарабатывать от 5 до 6 миллионов евро в год. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать детали контракта, в том числе различные бонусы.

Мауро выступает за «Интер» с 2013 года. Нападающий в 184 матчах за клуб забил 107 голов и сделал 24 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: AS