По делу о договорных матчах полицией Украины вызвано на допрос 7 человек

В организации договорных матчей подозревают игроков, тренеров, арбитров, президентов клубов. На допрос было вызвано 7 человек.

Среди вызванных есть игрок ФК «Балканы» Александр Райчев, начальник этой команды Константин Атанасов и почетный президент клуба Дмитрий Голубев. Кроме того, в списке президент Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, старший администратор ФК «Волынь» Алексей Хвесик, администратор ФК «Колос» Сергей Простимкин и вице-президент этого клуба Виталий Шалимов.

Ранее стало известно, что по делу о договорных матчах на Украине проходят 28 судей и инспекторов.

22 мая оперативники провели более 50 обысков в девяти областях Украины. При этом в силовых ведомствах отмечают, что готовы были провести операцию и раньше, но не хотели срывать окончание чемпионата страны.

После завершения обысков глава Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции заявил, что в договорных поединках замешаны как минимум 35 клубов, а это 66% от всех профессиональных футбольных коллективов Украины.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportarena