Златан Ибрагимович:«Получил предложение от «Мальмё». Рассматриваю данное предложение и не закрываю двери»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Европу. Он не исключил возможности возвращения в родной клуб «Мальме».

«Да, я получил предложение от „Мальмё“. В клубе хотят, чтобы я вернулся домой и спокойно завершил карьеру в Швеции. Рассматриваю данное предложение и не закрываю двери.

Я играл во многих крупных командах, с отличными футболистами и готов по-прежнему добиваться поставленных целей. Самое забавное, когда начал карьеру в „Мальмё“, там мне сказали, что я хороший игрок, но не смогу много забивать. Видимо, я знаю, как это делать. Теперь на моём счету 500 голов, и это безумное число для любого футболиста. Последний гол не повторит никто, только я могу так забивать»

Напомним, Златан Ибрагимович на правах свободного агента перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 году. За 22 игры швед забил 17 голов и отметился 5 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com