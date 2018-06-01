Зинедин Зидан мог бы заработать еще 20 млн евро в «Реале»

Стала известна сумма, которую мог бы заработать экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в случае продолжения своей работы со «сливочными». Вчера специалист объявил об уходе из королевского клуба.

По сообщениям СМИ, зарплата 45-летнего француза в испанской команде составляла 10 млн евро в год. Таким образом, Зидан отказался от получения еще 20 млн, ведь его контракт был рассчитан до 2020 года.

Напомним, Зидан возглавлял«Реал» с 2016 по 2018 годы. За это время испанский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также выиграл Ла Лигу в сезоне 2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport