Зинедин Зидан мог бы заработать еще 20 млн евро в «Реале»

Автор: Дмитрий Темников 0

Zidane

Стала известна сумма, которую мог бы заработать экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в случае продолжения своей работы со «сливочными». Вчера специалист объявил об уходе из королевского клуба. 

По сообщениям СМИ, зарплата 45-летнего француза в испанской команде составляла 10 млн евро в год. Таким образом, Зидан отказался от получения еще 20 млн, ведь его контракт был рассчитан до 2020 года.

Напомним, Зидан возглавлял«Реал» с 2016 по 2018 годы. За это время испанский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, а также выиграл Ла Лигу в сезоне 2016/17.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Zidane

Зинедин Зидан: «Я лично к Неймару не обращался, потому что я в такие дела не лезу»

«Реал» готов расстаться с пятью игроками ради трансфера Неймара

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан готов принять сборную Франции после ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 