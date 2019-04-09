«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо привлек интерес «ПСЖ» и «Ромы». Французский и итальянский клуб уже запрашивали у «Спартака» информацию по поводу 27-летнего футболиста.

Официальных предложений красно-белым на данный момент не поступало, но парижане и римляне уже узнавали о возможности приобретения 27-летнего футболиста.

Бразильский сайт отмечает, что минувшей зимой Фернандо мог переехать в Китай, однако «Спартак» и китайский клуб не пришли к соглашению.

Фернандо является игроком «Спартака» с 2016 года. За красно-белых он забил 10 голов в 88 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte