«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Спартака» Фернандо привлек интерес «ПСЖ» и «Ромы». Французский и итальянский клуб уже запрашивали у «Спартака» информацию по поводу 27-летнего футболиста.

Официальных предложений красно-белым на данный момент не поступало, но парижане и римляне уже узнавали о возможности приобретения 27-летнего футболиста.

Бразильский сайт отмечает, что минувшей зимой Фернандо мог переехать в Китай, однако «Спартак» и китайский клуб не пришли к соглашению.

Фернандо является игроком «Спартака» с 2016 года. За красно-белых он забил 10 голов в 88 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo Esporte

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