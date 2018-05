Эммануэль Боатенг — единственный футболист за 13 лет, оформивший хет-трик в ворота «Барсе» в Ла Лиге

Накануне состоялся матч 37-го тура Примеры между «Леванте» и «Барселоной». Хозяева победили — 5:4.

Три гола каталонцам забил Эммануэль Боатенг, отличившийся на 9-й, 30-й и 49-й минутах. Таким образом, 21-летний ганец стал первым футболистом за 13 лет, сумевшим оформить хет-трик в ворота «Барселоны» в рамках Ла Лиги.

