Владимир Бесчастных не будет помощником Дмитрия Парфенова в «Урале»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-тренер «Тосно» Владимир Бесчастных отказался от работы в «Урале». Об этом сообщают СМИ. 

Напомним, вчера клуб из Екатеринбурга возглавил Дмитрий Парфенов, у которого Бесчастных работал помощником в «Тосно» (специалист покинул команду из Ленинградской области в ноябре). Ранее сообщалось, что Бесчастных войдет в новый тренерский штаб «шмелей». Но сегодня стало известно, что Владимир отказался от работы по личным причинам.

В завершившемся сезоне «Тосно» впервые в своей истории выиграл Кубок России, но занял 15-е место в РФПЛ и покинул элитный дивизион. «Урал» же по итогам первенства России 2017/18 расположился на 12-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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