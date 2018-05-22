Владимир Бесчастных не будет помощником Дмитрия Парфенова в «Урале»

Экс-тренер «Тосно» Владимир Бесчастных отказался от работы в «Урале». Об этом сообщают СМИ.

Напомним, вчера клуб из Екатеринбурга возглавил Дмитрий Парфенов, у которого Бесчастных работал помощником в «Тосно» (специалист покинул команду из Ленинградской области в ноябре). Ранее сообщалось, что Бесчастных войдет в новый тренерский штаб «шмелей». Но сегодня стало известно, что Владимир отказался от работы по личным причинам.

В завершившемся сезоне «Тосно» впервые в своей истории выиграл Кубок России, но занял 15-е место в РФПЛ и покинул элитный дивизион. «Урал» же по итогам первенства России 2017/18 расположился на 12-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс