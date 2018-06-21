Федерация футбола Мексики оштрафована за гомофобские кричалки болельщиков на ЧМ-2018

ФИФА рассмотрела эпизод с участием мексиканских болельщиков в первом матче группового этапа ЧМ-2018 против Германии (1:0). Во время игры фанаты выкрикивали гомофобские речевки.

В связи с этим руководство организации решило оштрафовать федерацию футбола Мексики на 10 тысяч франков. Сообщается, что при повторении подобных действий охранники стадионов выведут болельщиков, которых заподозрят в нарушении правил.

Свой следующий матч на ЧМ мексиканцы проведут 23 июня против сборной Кореи. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ВВС