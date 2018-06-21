Федерация футбола Мексики оштрафована за гомофобские кричалки болельщиков на ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

ФИФА рассмотрела эпизод с участием мексиканских болельщиков в первом матче группового этапа ЧМ-2018 против Германии (1:0). Во время игры фанаты выкрикивали гомофобские речевки. 

В связи с этим руководство организации решило оштрафовать федерацию футбола Мексики на 10 тысяч франков. Сообщается, что при повторении подобных действий охранники стадионов выведут болельщиков, которых заподозрят в нарушении правил.

Свой следующий матч на ЧМ мексиканцы проведут 23 июня против сборной Кореи. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ВВС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Игроки сборной Мексики устроили вечеринку с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

Бразилия

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 17 июня

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Немцы начинают защиту титула с поражения от Мексики, бразильцы не смогли одолеть Швейцарию, трансферные цели «Реала». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 