Сборная России получит 12 млн долларов за выход в плей-офф ЧМ

Стала известна сумма премиальных, которую получат игроки и тренерский штаб сборной России за победу над Саудовской Аравией. Также появились слухи, сколько национальная команда заработает за выход в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

По некоторым данным, победа в матче открытия ЧМ принесла членам сборной 8 млн долларов: 6 млн евро выделены футболистам. а 2 млн — тренерскому штабу и техническому персоналу. Сообщается, что первый в истории России выход в плей-офф мирового первенства оценили в 12 млн евро: 9 млн — игрокам, 3 — тренерам и техническому персоналу.

Премиальные за матч против Уругвая не предусмотрены. Если сборная России пробьется в четвертьфинал, то может заработать 15 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал «Старая площадь»