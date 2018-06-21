Сборная России получит 12 млн долларов за выход в плей-офф ЧМ

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Египет — 3:1 Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19 июня 2018 г.

Стала известна сумма премиальных, которую получат игроки и тренерский штаб сборной России за победу над Саудовской Аравией. Также появились слухи, сколько национальная команда заработает за выход в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. 

По некоторым данным, победа в матче открытия ЧМ принесла членам сборной 8 млн долларов: 6 млн евро выделены футболистам. а 2 млн — тренерскому штабу и техническому персоналу. Сообщается, что первый в истории России выход в плей-офф мирового первенства оценили в 12 млн евро: 9 млн — игрокам, 3 — тренерам и техническому персоналу.

Премиальные за матч против Уругвая не предусмотрены. Если сборная России пробьется в четвертьфинал, то может заработать 15 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал «Старая площадь» 

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