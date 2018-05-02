Криштиану Роналду повторил рекорд Паоло Мальдини по числу выходов в финал Лиги чемпионов

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду

Накануне «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и за счет победы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1) вышел в финал турнира. Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду стал одним из рекордсменов по числу выходов в решающую встречу еврокубка. 

В статистике по выступлениям в финалах Лиги чемпионов (с 1992 года) португалец делит первое место с экс-защитником «Милана» Паоло Мальдини — на счету обоих по 6 таких матчей. Однако с учетом финалов Кубка европейских чемпионов Роналду уступает тому же Мальдини (в общей сложности итальянец играл в 8 финалах), Франсиско Хенто (8) и Альфредо ди Стефано (7).

Сегодня ответный полуфинальный матч проведет другая пара: в Риме сыграют «Рома» и «Ливерпуль», начало встречи запланировано на 21:45 по мск. В первой игре противостояния разгромную победу одержали мерсисайдцы — 5:2.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер-аккаунт Stef 

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