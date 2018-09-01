Премьер-лига, 6-й тур. Хет-трик Федора Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал»

ЦСКА на своем поле принимал «Урал». «Армейцы» разгромили соперника.

Премьер-лига. 6-й тур

ЦСКА — УРАЛ — 4:0 (2:0)

Москва. 1 сентября.

Стадион: «ВЭБ-Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон (Чернов, 23), Бекао, Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков, 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77).

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга, 42), Балажиц, Димитров, Жигулев, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 60).

Голы: 1:0 — Чалов (13), 2:0 — Чалов (31), 3:0 — Чалов (85), 4:0 — Бистрович (89).

Незабитый пенальти: Бумаль (51)

Предупреждение: Брызгалов (4), Чернов (29), Панюков (33).

16 (8) удары (в створ) 7 (5)

4 фолы 8

3 угловые 6

0 офсайды 2

55 % владения мячом 45

В течение всего первого тайма хозяева имели больше моментов, поэтому два забитых мяча Чалова были закономерным итогом стартовых 45 минут. 20-летний форвард забил 15-й, 16-й (а позже и 17-й) голы в 41-й игре за «армейцев», перегнав в клубном списке бомбардиров экс-футболистов ЦСКА — Дмитрия Карсакова, Дмитрия Хохлова, Александра Гришина и Юрия Жиркова.

Уже в начале второго тайма «Урал» имел шанс перевернуть ход игры, но Бумаль не реализовал пенальти на 51-й минуте. Красно-синие забили еще два гола на последних минутах встречи: сначала Чалов успешно завершил контратаку и оформил хет-трик, а на 89-й минуте Бистрович нанес точный удар под перекладину ворот Годзюра. Команда Гончаренко одержала вторую победу за 6 туров, а клуб из Екатеринбурга проиграл уже 4-ю встречу подряд, опустившись на 12-е место.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»