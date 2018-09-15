Сергей Семак: «С Жирковым ситуация достаточно сложная»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как проходит восстановление Юрия Жиркова. По словам наставника, есть риск потерять игрока надолго.

«С Жирковым ситуация достаточно сложная. Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем. Для меня это огромная потеря. Я очень надеялся, что Юра нам поможет» — сказал Семак.

Напомним, 35-летний игрок получил повреждение ахиллового сухожилия в матче за сборную России против испанцев 7 июля, после чего объявил о завершении выступлений за национальную команду.

За «Зенит» Жирков играет с 2015 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 17 матчах, забил один гол, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Фонтанка.ру