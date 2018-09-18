Матч 8-ого тура ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев

Автор: Роман Шлуинский 0

Карасев

На матчи 8-ого тура Российской Премьер-Лиги назначены арбитры и инспекторы. Главное московское дерби рассудит Сергей Карасев. 

22 сентября (суббота)

«Енисей» – «Урал»

Cудья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Динамо» – «Анжи»

Cудья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» – «Рубин»

Cудья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Уфа»

Cудья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Ахмат» – «Оренбург»

Cудья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).

23 сентября (воскресенье)

«Зенит» – «Локомотив»

Cудья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА – «Спартак»

Cудья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»

Cудья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роман Еременко стал игроком московского «Спартака»

Harry Kane

Победы «Спартака» и ЦСКА, рекорд Гарри Кейна, Маркизио ждут в «ПСЖ». Главные новости дня

псж

Клубы РПЛ в FIFA 19, ковер для «Ростова», «ПСЖ» выбирает защитника, игроком «Уфы» заинтересовались в АПЛ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 