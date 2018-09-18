Матч 8-ого тура ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев

На матчи 8-ого тура Российской Премьер-Лиги назначены арбитры и инспекторы. Главное московское дерби рассудит Сергей Карасев.
22 сентября (суббота)
«Енисей» – «Урал»
Cудья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Динамо» – «Анжи»
Cудья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» – «Рубин»
Cудья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Уфа»
Cудья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» – «Оренбург»
Cудья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
«Зенит» – «Локомотив»
Cудья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА – «Спартак»
Cудья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» – «Краснодар»
Cудья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС