Серхио Рамос: «Антуан Гризманн слишком самоуверен в своем невежестве»

Защитник «Реала» Серхио Рамос раскритиковал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз ранее заявил, что считает, что находится на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он слишком самоуверен в своем невежестве. Когда я слушаю этого парня, я вспоминаю Тотти, Хави, Рауля, Иньесту, Икера… У этих игроков было много трофеев, но у них не было «Золотого мяча».

Чоло или Годин, у которых есть соответствующие достижения, должны были дать ему совет», – сказал Рамос.

В этом сезоне Рамос сыграл в четырех играх, в которых забил два гола. Гризманн участвовал в четырех встречах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca