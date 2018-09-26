Чемпионат Индонезии остановлен из-за убийства фаната

Проведение чемпионата Индонезии было приостановлено на неопределенный срок после убийства фаната. 23-летний Харингга Сирла перед матчем 23-го тура между «Персибом» и «Персией» был избит железными прутьями и досками, после чего скончался.

«Мы приостанавливаем лигу 1 на неопределенный срок, чтобы показать нашу озабоченность и сочувствие жертве, — отметил глава федерации футбола Индонезии, — Нам нужно время, чтобы очистить наши умы. Во-вторых, дайте некоторое время. Мы обсудим этот вопрос как можно скорее. В-третьих, после инцидента мы сформулируем более четкую процедуру, которая поможет прекратить подобные инциденты, поскольку уже 95 болельщиков погибли с 2005 года»

Напомним, на прошлой неделе во втором дивизионе Индонезии в матче «Гресик Юнайтед»– «Персива Вамена» арбитр назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи. После этого игроки избили его.​

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com