Тибо Куртуа: «Однажды Гарет Бэйл пропустил командный ужин, потому что ложится спать в 23:00» 

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как однажды нападающий команды Гарет Бэйл и полузащитник Тони Кроос пропустили командный ужин. По его словам, это произошло из-за времени, в которое был запланирован ужин.

«В команде Бэйла называют гольфистом. Очень сложно описать его одним словом. Я бы сказал, что у него очень много таланта, но жаль, что этот талант не может сиять так часто.

Я живу как человек, который родился и вырос в Мадриде. Ем поздно, ложусь спать поздно, это такой образ жизни.

Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и Тони Кроос не пришли. Они посчитали, что ужин был назначен на слишком позднее время. Мы договорились встретиться в ресторане в 21:30, ужинать начали где-то в 22:15, а ближе к полуночи пили кофе.

Мы ложимся спать около часа ночи. Тренировка начинается в 11 утра. Мне кажется, это идеальное время. Но Гарет сказал нам: «Я не приду, парни, потому что ложусь спать в 23:00», — рассказал Куртуа.

Фото: Global Look Press

Источник: HLN