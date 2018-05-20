Нико Ковач: «Я рад титулу. Но расстроен тем, что ухожу из «Айнтрахта»

Автор: Дмитрий Темников 0

Ковач

Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Германии. Накануне «орлы» в решающем матче турнира победили «Баварию» со счетом 3:1.

«Перед матчем мы все распланировали. Я рад за клуб, болельщиков и свою замечательную команду. Если сплотиться, то можно всего достигнуть. Команда доказала это. В прошлом году нам не удалось победить, в этом году мы сделали это. Нельзя сказать, что мы взяли кубок незаслуженно. Я рад титулу, но в то же время расстроен тем, что ухожу», — заявил хорватский специалист.

«Айнтрахт» не выигрывал серьезных трофеев с 1988 года. Напомним, что со следующего сезона Ковач возглавит именно «Баварию».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»

 

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