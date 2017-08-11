Гари Медель продолжит карьеру в «Бешикташе»

Защитник сборной Чили и «Интера» Гари Медель в ближайшее время станет игроком «Бешикташа». 30-летний футболист уже прибыл в Стамбул для подписания контракта.

Турецкий клуб пока не разглашает детали сделки. Предполагается, что Медель подпишет с «Бешикташем» соглашение, рассчитанное на три года, с окладом в 2,3 млн евро. По данным Transfermarkt, «Интер» может выручить за его продажу 3 млн евро.

Напомним, что еще в июне СМИ сообщали о том, что чилийский бек попадал в сферу интересов ЦСКА и «Зенита».

В минувшем сезоне Медель отыграл за нерадзурри 26 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Бешикташа»