Игрока «Ювентуса» дисквалифицировали на 4 матча

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча Серии А. Причиной послужил скандальный эпизод в 4-м туре чемпионата против «Сассуоло».

На 91-й минуте хавбек боднул головой нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо, за что получил желтую карточку. Спустя две минуты Дуглас Коста был удален с поля за плевок в лицо того же Франческо.

В этом сезоне бразилец пока еще не сумел ничем отличиться, кроме этого удаления и желтой карточки в матче с «Лацио»

Таким образом, хавбек « Ювентуса» пропустит матчи с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia