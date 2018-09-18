Игрока «Ювентуса» дисквалифицировали на 4 матча

Автор: Роман Шлуинский 0

Дуглас Коста

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча Серии А. Причиной послужил скандальный эпизод в 4-м туре чемпионата против «Сассуоло».

На 91-й минуте хавбек боднул головой нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо, за что получил желтую карточку. Спустя две минуты Дуглас Коста был удален с поля за плевок в лицо того же Франческо.

В этом сезоне бразилец пока еще не сумел ничем отличиться, кроме этого удаления и желтой карточки в матче с «Лацио»

Таким образом, хавбек « Ювентуса» пропустит матчи с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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