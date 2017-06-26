Йоахим Лев: «Сборная России — это молодая, очень талантливая команда»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о сборной России. По словам специалиста, россияне являются талантливой сборной.

«Кто из российской сборной мог бы заиграть в Бундеслиге? Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер — хотя он и допускал ошибки, конечно, он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.

Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но, это молодая команда, она очень талантливая», — рассказал Йоахим Лев.

Сборная Германии одержала победу над сборной Камеруна со счетом 3:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс