Сейду Думбия близок к переходу в «Фенербахче»

Автор: Вадим Павлов 0

Думбия

Сейду Думбия близок к переходу в «Фенербахче». Ивуарийский форвард согласовал контракт с турецким клубом.

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия в ближайшее время может стать игроком «Фенербахче».

Как утверждают турецкие СМИ, в Стамбуле 29-летний ивуариец будет зарабатывать три миллиона евро в год. Контракт Думбии с «Ромой» рассчитан до 2019 года, римляне хотят за трансфер африканца шесть миллионов.

Минувший сезон игрок провел в аренде в «Базеле», где с 20 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

Фото: Global Look Press
Источник: skor.sozcu.com

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