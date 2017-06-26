Сейду Думбия близок к переходу в «Фенербахче». Ивуарийский форвард согласовал контракт с турецким клубом.

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия в ближайшее время может стать игроком «Фенербахче».

Как утверждают турецкие СМИ, в Стамбуле 29-летний ивуариец будет зарабатывать три миллиона евро в год. Контракт Думбии с «Ромой» рассчитан до 2019 года, римляне хотят за трансфер африканца шесть миллионов.

Минувший сезон игрок провел в аренде в «Базеле», где с 20 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

Фото: Global Look Press

Источник: skor.sozcu.com