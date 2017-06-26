«Краснодар» приобрел нового Вандерсона

Автор: Вадим Павлов 0

Вандерсон

«Краснодар» согласовал с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла.

В настоящее время «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Вандерсона в стан «горожан» и оформили трансфер футболиста, подписавшего с российским клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2022 года.

Сейчас Вандерсон проходит медицинское обследование и 28 июня присоединится к черно-зеленым в Австрии, где команда будет проводить второй подготовительный сбор межсезонья.

В минувшем сезоне Вандерсон принял участие в 28 матчах, в которых отметился 5 голами и 11 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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