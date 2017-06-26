Доменико Кришито остается в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Также он выразил уверенность, что под руководством Роберто Манчини «Зенит» станет чемпионом РФПЛ.

«Обожаю «Дженоа», все это знают, но «Зенит» считает, что я должен остаться и стать капитаном команды. Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в «Дженоа», но этот момент пока не настал. Тем не менее я горжусь тем, что являюсь капитаном нового «Зенита».

Манчини приехал в «Зенит» с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть чемпионат России, и, уверен, мы это сделаем», — заявил Кришито.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Доменико Кришито провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 10 полученными предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb