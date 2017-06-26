Ради приобретения Килиана Мбаппе «Реал» может распрощаться с Гаретом Бэйлом

«Реал» не оставляет попыток заполучить форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Ради покупки 18-летнего француза «сливочные» готовы расстаться с Гаретом Бэйлом.

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе.

Как сообщают французские СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес встретился с родственниками Мбаппе. На встрече Перес убеждал родителей в правильности решения перехода в «Реал», а также заявил, что сам лично хочет видеть игрока в команде.

Согласно имеющейся информации, ради перехода Мбаппе «Реал» может продать Гарета Бэйла, который в прошлом сезоне много матчей пропустил из-за травмы.

В минувшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.