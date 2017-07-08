Карлос Бакка может продолжить карьеру в «Марселе»

«Марсель» заинтересован в приоретении нападающего «Милана» Карлоса Бакки. Колумбиец уже согласовал контракт с французским клубом.

Сообщается, что 30-летний форвард будет зарабатывать 4 млн. евро в год без учета бонусов. «Марсель» планирует взять нападающего в аренду с возможностью выкупа за 20 млн. евро.

Бакка не входит в планы Винченцо Монтеллы, поэтому «Милан» готов отпустить игрока, но требует за него не менее 30 млн. В настоящий момент ведутся переговоры.

В прошедшем сезоне Бакка провел 34 матча за «Милан», в которых забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia