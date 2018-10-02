Луис Суарес оскорбил арбитра во время матча с «Атлетиком»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оскорбил главного арбитра матча седьмого тура испанской Примеры с «Атлетиком» Сантьяго Хайме Латре. За это игрок не был наказан.

Уругвайский игрок был крайне возмущён решением рефери дать жёлтые карточки полузащитнику команды Серхио Бускетсу и форварду Лионелю Месси. После просмотра видеоповтора подтвердил своё решение, однако Суарес всё равно не перестал протестовать. Отмечается, что игрок оскорбил главного судью, а также назвал одного из его ассистентов клоуном.

Напомним, встреча между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао, состоявшаяся на стадионе «Камп Ноу» 29 сентября, завершилась со счётом 1:1.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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