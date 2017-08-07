Жозеп Бартомеу: «Поведение Неймара не подобает футболисту «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал комментарии относительно перехода Неймара в «ПСЖ». Руководство каталонцев осталось недовольно поведением 25-летнего бразильца в сложившейся ситуации.

«Неймар был частью нашего клуба, но сейчас он стал историей. Это его решение, несмотря на то, что мы приложили все усилия, чтобы удержать его.

Мы всегда действовали ответственно и, несмотря на то, что мы не разделяем его решение, мы его уважаем, но при этом это не значит, что мы не будем отстаивать собственные интересы.

Всему есть предел, и ни один игрок не может ставить себя выше «Барселоны». Неймар вел дела не лучшим образом. Это было неподобающе футболисту «Барселоны», – рассказал Бартомеу.

Напомним, бразильский форвард выступал за сине-гранатовых с 2013 года, а в августе подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Покупка Неймара обошлась парижанам в 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN