«Сампдория» вернулась в борьбу за Луана

Форвард «Гремио» Луан может провести сезон в чемпионате Италии. По информации SampNews24, «Сампдория» уже согласовала его переход с бразильским клубом.

В условия договоренности входит пункт о том, что Луан будет выступать за «Гремио» до конца года и сможет пополнить состав генуэзцев только по истечении этого срока. Покупка 24-летнего нападающего обойдется «Сампдории» в 18 млн евро. Кроме того, по условиям сделки бразильцы получат процент с последующей продажи игрока.

Напомним, Луан также входит в сферу интересов московского «Спартака». Переговоры с российским клубом были временно приостановлены из-за того, что стороны не смогли согласовать сумму трансфера.

Фото: Global Look Press

Источник: SampNews24