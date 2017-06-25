Максим Канунников: «Я сделал 2 грубые ошибки. Не знаю, от волнения или нет, но это плохо»

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с командой Мексики.

«От матча к матчу команда выглядела в целом более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.

Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Повторюсь, команда прибавляла с каждой игрой. В целом впечатления от турнира остались хорошие. Атмосфера в каждом матче была просто супер, спасибо огромное болельщикам за поддержку», — заявил Канунников.

Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»