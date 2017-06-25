Виталий Мутко: «В российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на ЧМ-2014 в Бразилии, в употреблении допинга.

Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.

«Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать.

Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран — Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы британские СМИ об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул — напишут, понимаете же», — заявил Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС