Вячеслав Колосков: «Англичане никак не угомонятся, информация о допинге — очередная утка»

Автор: Вадим Павлов 0

Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на ЧМ-2014 в Бразилии, в употреблении допинга. 

Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.

«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать масла в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет.

Англичане ничего утверждать не могут: если и есть какие-то данные, то все они у ФИФА. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение», — сказал Колосков.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

мутко

Виталий Мутко: «Давайте Федун и Орлов со своими мнениями останутся в стороне»

Станислав Черчесов расстроен поражением от Мексики

Россия уступила Мексике в борьбе за плей-офф Кубка конфедераций. Онлайн дня

Мутко

Виталий Мутко: «В российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 