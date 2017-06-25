Вячеслав Колосков: «Англичане никак не угомонятся, информация о допинге — очередная утка»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на ЧМ-2014 в Бразилии, в употреблении допинга.

Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.

«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать масла в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет.

Англичане ничего утверждать не могут: если и есть какие-то данные, то все они у ФИФА. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение», — сказал Колосков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат