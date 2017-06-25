«Барселона» заинтересована в приобретении хавбека «Реала»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может перейти в «Барселону». В его трансфере заинтересован новый наставник «сине-гранатовых».

Хавбек «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Барселоне». Согласно имеющейся информации, в услугах 23-летнего хорватского полузащитника лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

Ранее агент футболиста опровергал информацию, согласно которой его клиент покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Ковачич принял участие в 27 матчах, в которых он отметился одним забитыми мячом и двумя результативными передачами.