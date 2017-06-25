Юрий Жирков не сыграет в первом матче сборной России на ЧМ-2018

Сборная России несет первые потери перед ЧМ-2018. В связи с полученным удалением в матче со сборной Мексики, Юрий Жирков дисквалифицирован на матч-открытие ЧМ-2018.

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков не сможет принять участия в первом матче на ЧМ-2018. 33-летний футболист был удален в игре Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1), за что он автоматически получит одноматчевую дисквалификацию.

Российская сборная выбыла из турнира, поэтому Жирков уже не сможет отбыть наказание во время Кубка конфедераций-2017 и наказание «переместится» на ЧМ-2018.

В соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента ФИФА дисквалификация перенесется на первый матч группового турнира чемпионата мира 2018 года, который Юрию придется пропустить.

Фото: Global Look Press

Источник: FIFA