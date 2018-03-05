Прокуратура Удине проведет расследование по подозрению в непредумышленном убийстве Давиде Астори

По факту смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори возбуждено уголовное дело. Следствие проведет работу по подозрению в непредумышленном убийстве 31-летнего защитника.

«Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве. Пока подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны его результаты» , – об этом заявил прокурор города Удине Антонио Де Николо.

По наиболее распространенной версии, у игрока «фиалок» и сборной Италии во сне остановилось сердце. Случилась трагедия в отеле в Удине, куда «Фиорентина» заселилась перед матчем 27-го тура Серии А с «Удинезе».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia