Прокуратура Удине проведет расследование по подозрению в непредумышленном убийстве Давиде Астори

Автор: Дмитрий Темников 0

Davide Astori

По факту смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори возбуждено уголовное дело. Следствие проведет работу по подозрению в непредумышленном убийстве 31-летнего защитника. 

«Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве. Пока подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны его результаты» , – об этом заявил прокурор города Удине Антонио Де Николо.

По наиболее распространенной версии, у игрока «фиалок» и сборной Италии во сне остановилось сердце. Случилась трагедия в отеле в Удине, куда «Фиорентина» заселилась перед матчем 27-го тура Серии А с «Удинезе».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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