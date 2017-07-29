Сердар Таски близок к переходу в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски продолжит карьеру в турецком чемпионате. По информации BeIN Sports, игрок уже обсудил условия личного контракта с «Трабзонспором».

Руководство красно-белых ранее сообщало, что готово отпустить футболиста в том случае, если сумеет найти ему альтернативу до закрытия трансферного окна. По неофициальной информации, сумма трансфера 30-летнего футболиста может составить порядка трех млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне РФПЛ Таски провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: BeIN Sports