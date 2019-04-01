«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Алекса Теллеса

Два игрока «Порту» в летнее межсезонье станут игроками мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне пополнят защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера.

Мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро. Сумма трансфера меньше суммы отступных за бразильца на 10 миллионов. Эктор Эррера перейдет в «Атлетико» в качестве свободного агента.

Теллес стал игроком «Порту» в 2016 году. Фланговый защитник провел 85 игр и забил пять голов. Год назад им активно интересовался «Реал». Эррера выступает за португальский клуб с 2013 года, на его счету 105 игр и 17 голов. «Порту» в текущем чемпионате делит первую строчку с «Бенфикой», у команд по 66 очков после 27 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola