Бывший игрок «Челси» завершил карьеру

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба завершил карьеру. Футболист провел свой последний матч за «Финикс Райзинг» против «Луисвилл Сити».

Встреча американских клубов завершилась поражением «Финикс Райзинг», за который и выступал в последние годы Дрогба. Команда с 40-летним ивуарцем проиграла в финале Кубка ЮСЛ «Луисвилл Сити» (0:1).

Напомним, что нападающий известен по игре за «Марсель» и «Челси». Кроме того, футболист выступал за «Генгам», «Монреаль Импэкт», «Галатасарай», «Шанхай Шеньхуа» и «Ле-Ман». За сборную Кот-д’Ивуара Дрогба играл с 2002 по 2014 год.

Фото: Global look Press

Источник:Sky Sports