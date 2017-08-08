Александр Бухаров может вернуться в «Рубин»

Форвард «Ростова» и сборной России вновь может стать игроком «Рубина». По информации «Бизнес Online», казанский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего взамен бразильцу Жонасу.

Сообщается, что бразильский форвард попал в сферу интересов испанских и турецких клубов и может покинуть команду Бердыева в это трансферное окно. В таком случае казанцы не исключают вариант с покупкой Бухарова.

Напомним, что Александр Бухаров выступал за «Рубин» с 2004 по 2010 годы и дважды становился чемпионом России в его составе.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online