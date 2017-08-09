Наиль Измайлов: «Трансфер Федора Смолова и Максима Канунникова? Каррера передумал»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, каких футболистов хотел увидеть в клубе главный тренер красно-белых в новом сезоне. В списке Карреры оказались футболисты сборной России Максим Канунников и Федор Смолов.

«Какие фамилии называл Массимо? Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер.

Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал,» – рассказал Измайлов.

Напомним, «Спартак» является действующим чемпионом России.

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»