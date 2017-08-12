Зинедин Зидан продлил контракт с «Реалом»

Зинедин Зидан продолжит тренировать мадридский «Реал». 45-летний специалист подписал новый контракт с испанским клубом с увеличением зарплаты.

Согласно информации As, по новому соглашению Зидан останется у руля «сливочных» до лета 2020 года. При этом, зарплата главного тренера мадридцев вырастет почти вдвое: с 4,35 млн евро до 8 млн евро в год. Кроме того, француз будет получать премиальные в случае определенных достижений.

Напомним, Зидан возглавил «королевский клуб» в 2016 году, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

Фото: Global Look Press

Источник: As