Зинедин Зидан продлил контракт с «Реалом»

Автор: Юлия Древова 0

Зидан

Зинедин Зидан продолжит тренировать мадридский «Реал». 45-летний специалист подписал новый контракт с испанским клубом с увеличением зарплаты. 

Согласно информации As, по новому соглашению Зидан останется у руля «сливочных» до лета 2020 года. При этом, зарплата главного тренера мадридцев вырастет почти вдвое: с 4,35 млн евро до 8 млн евро в год. Кроме того, француз будет получать премиальные в случае определенных достижений.

Напомним, Зидан возглавил «королевский клуб» в 2016 году, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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