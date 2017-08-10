Иско не смог стать игроком «Манчестер Юнайтед» из-за размеров головы

«Манчестер Юнайтед» собирался приобрести нынешнего полузащитника «Реала» Иско у «Малаги» еще в 2013 году. «Красные дьяволы» отказались от покупки 21-летнего лидера «медуз» из-за непропорциональных размеров его головы.

По информации ESPN, после просмотра Иско скауты манкунианцев отметили: «Он хорош, но не достаточно быстр, и его голова слишком велика для его тела».

Напомним, что Иско перешел из «Малаги» в мадридский «Реал», где провел уже четыре сезона. В недавнем матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» хавбек не только одержал победу вместе со «сливочными», но и был признан лучшим игроком встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN