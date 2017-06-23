Защитник болгарского клуба «Верея» дисквалифицирован ФИФА за долги перед агентом

Защитник «Вереи» Самуэль Инкум дисквалифицирован ФИФА. Такое решение связана с долгом игрока перед своим бывшим агентом.

Такое решение было принято Спортивным арбитражным судом. Футболист обязан выплатить долги своему бывшему агенту, иначе в течение года он не сможет выходить на поле.

Ранее ФИФА уже штрафовала ганского футболиста на 20 тысяч швейцарских франков и предоставила ему срок 180 дней, чтобы уладить разногласия с агентом Энди Эвансом, с которым он работал в 2014 году.

Ранее Инкум выступал за такие клубы, как: «Днепр», «Бастия», «Антальяспор», «Бастия», «Базель» и другие. В текущем сезоне Инкум провел 12 матчей, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: AP