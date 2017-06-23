«Реал» поборется с «Челси» за Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» попал в сферу интересов мадридского «Реала». Сообщается, что лично Зинедин Зидан заинтересован в приобретении Леонардо Бонуччи.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы к команде присоединился защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Контракт итальянца со «старой синьорой» рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте также хочет видеть в своей команде Леонардо. Сообщалось, что лондонский клуб готов предложить 55 миллионов евро за игрока, а самому Бонуччи зарплату в 7 миллионов.

В минувшем сезоне Бонуччи забил три мяча в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Gol