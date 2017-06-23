«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Сербии Марко Петковича. По окончании прошлого сезона 24-летний защитник стал свободным агентом.

Согласно имеющейся информации, московский «Спартак» проявляет интерес к сербскому защитнику Марко Петковичу.

24-летний бывший правый защитник «Црвены Звезды» находится в сфере интересов красно-белых, продолжающих поиск игрока, который может усилить эту позицию. Напомним, «Спартак» продлил контракт с 33-летним Андреем Ещенко, а также подписал соглашение сроком на 4 года с Георгием Тигиевым.

Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом. В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс