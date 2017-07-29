«Рома» может подписать Самира Насри

Автор: Юлия Древова 0

Самир Насри

«Рома» может включиться в борьбу за хавбека «Манчестер Сити» Самира Насри, сообщает TMW. Этот трансфер может стать  альтернативой покупке Рияда Мареза у «Лестера».

Как стало известно ранее, римляне уже делали предложения «лисам» по поводу Мареза, сумма одного из них составляла 30 млн евро. «Лестер» дважды отвечал отказом, поскольку клуб хочет получить за 26-летнего алжирского футболиста в два раза больше. 

В подобной ситуации трансфер Насри выглядит все более реальным. Контрактное соглашение французского хавбека с «горожанами» истекает через два года. Однако главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не видит в игровом составе места для 30-летнего француза.

Прошлый сезон Самир Насри провел на правах аренды в испанской «Севилье». Футболист отыграл 23 матча, отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. 

Фото: Global Look Press
Источник: Transfer Market Web

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