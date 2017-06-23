Александр Григорян: «Моуринью с мячом — это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о своей тренерской карьере, эмоциях и боксерских тренировках. Также он поделился мнением о тренерах, не игравших в профессиональный футбол.

«В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.

Что у меня сейчас с рукой? Она в лангетке, была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалась прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.

Практиковал ли я боксерские тренировки в «Анжи»? Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.

Как я отношусь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол? Видел кадры, как Моуринью с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным», – рассказал Григорян.