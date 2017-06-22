«ПСЖ» может заплатить за Килиана Мбаппе более 135 млн евро

«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Парижане намерены побить мировой трансферный рекорд.

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в приобретении форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Парижане готовы заплатить за него рекордные для мирового футбола деньги. Как сообщается, «ПСЖ» сделал «Монако» предложение: парижане готовы заплатить за 18-летнего форварда более 135 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки может составить порядка 130 млн евро.

Контракт 18-летнего француза с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов в 44 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal