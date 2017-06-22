Виталий Мутко: «Давайте Федун и Орлов со своими мнениями останутся в стороне»

Президент РФС Виталий Мутко призвал поддержать сборную России и главного тренера команды Станислава Черчесова. Также он высказался о заявлениях Леонида Федуна и Геннадия Орлова относительно национальной команды и ее главного тренера.

После поражения россиян на Кубке конфедераций-2017 от сборной Португалии (0:1) владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что не понял решения Черчесова по стартовому составу команды. Кроме того, известный комментатор Геннадий Орлов после предположил, что у сборной России немного шансов в предстоящей игре с Мексикой.

«Леонид Арнольдович Федун, Геннадий Сергеевич Орлов… У нас столько экспертов в этой стране, но ни один из них за последние годы не пришел ко мне и не сказал: «Давайте я возьму сборную и сделаю из нее что-то. Поэтому давайте они со своими мнениями останутся в стороне.

Сегодня вся ответственность на главном тренере, и давайте мы его будем поддерживать. Это его мысли, его размышления, его знание команды, его знание состояния игроков. Давайте ему будем просто доверять. Превратим футбол в футбол, а не в площадку для реализации своих целей, амбиций, недовольства, любви или нелюбви.

На моей спине взгляды тысяч, а может, и пяти, человек, которые ждут поражения, моего провала или поражения сборной. Мне этого достаточно, я все это понимаю, не первый день этим занимаюсь. Просто давайте доверим этому тренеру, он – растущий специалист. Если бы я не видел его работу – я бы ничего не говорил. Он работает, он думает, он мыслит, о чем-то фантазирует, что-то пытается привить ребятам, и мы видим, что это начинает реализовываться.

Дайте ему шанс, не будем шарахаться от результата: сегодня он такой – мы сборную любим, завтра другой – ненавидим. Просто хочется дать этому специалисту времени немного поработать. Мы же видели в игре с Португалией — сделал замены, и команда во втором тайме заиграла. Я зашел в раздевалку и видел, в каком расстроенном состоянии были ребята. Это дорогого стоит, они хотят играть за страну», — рассказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс