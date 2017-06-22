Игорь Акинфеев: «Видно, что сборная на верном пути, а это самое главное»

Игорь Акинфеев прокомментировал свое достижение в 100 сыгранных матчей за сборную России. Также он заявил, что сборная находится на верном пути.

«Какая игра из этой сотни стала самой запоминающейся? Как ни банально это звучит, особняком для меня стоит самый первый матч за сборную. Это был настоящий вызов, я испытываю гордость, выступая за страну. Безусловно, для меня важны все матчи – и за клуб, и за национальную команду. Но те чувства помню до сих пор, даже несмотря на то что мы уступили. Все мечтают защищать честь страны, и я горжусь тем, что мне выпала такая возможность. Тогда мне едва исполнилось 18 лет, играли товарищеский поединок с Норвегией, в составе еще был Виктор Савельевич Онопко.

До рекорда Сергея Игнашевича по количеству проведенных за сборную России матчей осталось не так уж и много? Задачи превзойти это достижение перед собой никогда не ставил. У меня, разумеется, есть цели, я к ним иду, но об этом, честно говоря, не задумывался.

Мои слова о вине в пропущенном голе от Криштиану Роналду? Сколько людей – столько и мнений. Я, как говорится, был в процессе и увидел ситуацию именно так. Впоследствии я выручал команду? Это не главное. Важно, что сборная играла, старалась, у ребят горели глаза. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвертой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы.

Впереди матч с Мексикой, на кону выход из группы. Нужна только победа. Соперник силен, тем более, у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Еще раз скажу – видно, что сборная на верном пути. А это самое главное», — рассказал Игорь Акинфеев.

Напомним, что матч Мексика – Россия состоится 24 июня в Казани, начало игры – в 18.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Bobsoccer